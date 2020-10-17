محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة الزبابدة بشكل جزئي بسبب "كورونا"

وطن: قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، الليلة، إغلاق كافة المدارس والمرافق العامة والمؤسسات في بلدة الزبابدة لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح يوم غد وحتى صباح يوم الثلاثاء، بسبب ازدياد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأوضح الرجوب أن عمل المحال التجارية والمنشآت في البلدة سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر باستثناء الصيدليات والمخابز، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي الفيروس.