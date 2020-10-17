استمرار المظاهرات المطالبة باستقالة نتنياهو

وطن: تظاهر آلاف الاسرائيليين، الليلة، في "تل أبيب" والقدس، ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته.

وعلى الرغم من الإغلاقات التي فرضتها حكومة الاحتلال لمنع تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن المتظاهرين واصلوا الخروج في احتجاجات شبه يومية.

ورفع المتظاهرون الاعلام السوداء، ورددوا هتافات ضد الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، مطالبن باستقالته.

وكان استطلاع جديد قد أظهر تراجع شعبية رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأن 54% من المستطلعين يرغبون بانسحابه من الحياة السياسية.