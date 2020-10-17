اشتية يبحث تعزيز التواصل مع اهلنا في الداخل ومتابعة عدد من القضايا الهامة

وطن: استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، النائب د. إمطانس شحادة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حيث تباحثا حول مستجدات الأوضاع السياسية، والتطورات في المنطقة، لا سيما اتّفاق التطبيع الإماراتي والبحريني – الإسرائيلي، بالإضافة الى حوار الفصائل لإنجاز المصالحة الفلسطينية وعقد الانتخابات.

وشدد اشتية على أهمية الدفاع عن الرواية الفلسطينية التاريخية والثقافية، من قبل الفلسطينيين واحرار العالم في كل مكان، خاصة في ظل ما تتعرض له من محاولات تشويه وطمس من إسرائيل وجهات عربية، بهدف شرعنة اتّفاقيّات التطبيع، مشيرا الى ان ذلك من أهم المهمات في الوقت الراهن، للدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما استمع اشتية من شحادة حول عدة قضايا تتعلق بطلاب الداخل الذين يتعلمون في الجامعات الفلسطينية، وسبل تذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بأقساط التعليم.

وشدد اشتية وشحادة على أهمية تعزيز التواصل، بهدف التعاون لحل قضايا أهلنا، ولمتابعة قضايا سياسية واقتصادية معيشية، وتوطيد العلاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.