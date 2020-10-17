الشرطة تُغلق 3 صالات أفراح وتفض 3 حفلات زفاف في نابلس

وطن: أغلقت الشرطة بإسناد من الأمن الوطني 3 صالات أفراح وفضت 3 حفلات زفاف بمناطق مختلفة من نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنها نشرت حواجز في محيط المدينة، وانتشرت في إطار مساعيها لحفظ الأمن والنظام العام ومنع تفشي وباء كورونا وللتأكد من التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

وأضافت أن دورياتها بمساندة قوة من الأمن الوطني نشرت 4 حواجز متفرقة في انحاء المدينة حفظاً على سلامة المواطنين والسلامة العامة وقبضت على 4 مطلوبين وضبطت مركبتين غير قانونيتين وفضت 3 أعراس وأغلقت 3 صالات أفراح وأحضرت أصحابها لعدم الالتزام بإجراءات البروتوكولات الصحية.

وأكدت أن الشرطة اتخذت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق المطلوبين والصالات وأصحابها والمركبات غير القانونية حسب الأصول.