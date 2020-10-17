الاحتلال يعتدي على مظاهرة مناهضة للاستيطان في الخليل

الخليل- وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على عشرات المواطنين في مظاهرة مناهضة للاستيطان بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المشاركين في تظاهرة دعت لها لجنة الحماية، واللجان الوطنية وإقليم حركة فتح في بلدة يطا، واحتجزت الحاج "سليمان الهذالين" لعدة ساعات.

وقال إن التظاهرة جاءت للتصدي لممارسات الاحتلال التي تهدف للاستيلاء على أراض خربة "أم الزيتونة" و"الثعلة"، من خلال توسعة مستوطنة "ماعون" على حساب أراضي المواطنين.

وأوضح العمور أن ممارسات الاحتلال مستمرة منذ خمسة أشهر ببناء كرفانات ومصادرة أراضٍ لتوسعة المستوطنات، داعيا المواطنين للمشاركة الفاعلة في التظاهرة الأسبوعية للتصدي لممارسات الاحتلال الاستيطانية.

"صفا"