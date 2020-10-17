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في ذكرى عملية اغتيال "زئيفـي".. الشعبية: أثبتنا أن يدنا ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات ووزراء الاحتلال

17.10.2020 05:31 PM
في ذكرى عملية اغتيال &quot;زئيفـي&quot;.. الشعبية: أثبتنا أن يدنا ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات ووزراء الاحتلال

وطن: أكدت الجبـهة الشعبية، في ذكرى عملية اغتيال الوزير الاسرائيلي "زئيفي": "أثبتنا بهذه العملية أن يدنا ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات ووزراء الاحتلال.

وأضافت الشعبية: "أثبتت الـمـقـــاومــة أن البطولة دائمًا ممكنة إذا توفرت الإرادة والكفاءة السياسية، وأن التواطؤ الداخلي مع التنسيق الأمني قد يضر أو يعطل أحياناً، لكن الإرادة الصلبة نافذة رغم كلّ شيء".

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