في ذكرى عملية اغتيال "زئيفـي".. الشعبية: أثبتنا أن يدنا ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات ووزراء الاحتلال

وطن: أكدت الجبـهة الشعبية، في ذكرى عملية اغتيال الوزير الاسرائيلي "زئيفي": "أثبتنا بهذه العملية أن يدنا ويد الثورة طويلة وتستطيع الوصول لكبار القتلة والجنرالات ووزراء الاحتلال.

وأضافت الشعبية: "أثبتت الـمـقـــاومــة أن البطولة دائمًا ممكنة إذا توفرت الإرادة والكفاءة السياسية، وأن التواطؤ الداخلي مع التنسيق الأمني قد يضر أو يعطل أحياناً، لكن الإرادة الصلبة نافذة رغم كلّ شيء".