تراجع شعبية نتنياهو في استطلاع جديد

وطن: اظهر استطلاع جديد عن تراجع في شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث بلغت نسبة الذين يرغبون بانسحابه من الحياة السياسية إلى 54%، مقابل 36% يرغبون ببقائه، في حين ان 10% لم يحددوا موقفهم من الأمر.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 28 مقعدا مقابل 21 مقعدا لتحالف احزاب اليمين "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، ووفقا للاستطلاع فان حزب "ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس سيحصل على 9 مقاعد.

وحزب "يش عتيد-تيلم" برئاسة يائير لابيد يحصل على 17 مقعدا، القائمة "المشتركة" ستحصل على 14 مقعدا، "يسرائيل بيتنو" على 9 مقاعد، حزب "شاس" للمتدين الشرقيين سيحصل على 9 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" للمتدين الاسكناز سيحصل على 7 مقاعد، وحزب "ميرتس" اليساري على 6 مقاعد.