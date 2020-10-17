للمرة الأولى منذ شهرين.. لا وفيات جديدة بكورونا

وطن: قالت وزارة الصحة في تقريرها اليوم السبت، إنه وللمرة الأولى منذ 52 يومًا، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأعلنت الصحة عن 312 إصابة جديدة بالفيروس، و241 حالة شفاء، بعد فحص 2954 عينة.

وقالت الصحة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في الضفة الغربية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، ضواحي القدس (5).

ولفتت الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.