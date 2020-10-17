الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق بطروف وفاة شاب في الخليل

وطن: باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة شاب بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بوصول شاب متوفي للمشفى الأهلي في الخليل يبلغ من العمر 18 عاما، وتظهر عليه آثار حبل في رقبته ، على الفور تحركت الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة و باشرت التحقيق فيما باشرت الشرطة اجراءات البحث والتحري وقررت النيابة التحفظ على الجثمان لحين احالته للتشريح للوقوف على سبب الوفاة .