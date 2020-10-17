قريبا تحقيق استقصائي لوطن: التحويلاتُ الطبية.. غيابُ المعايير يهدرُ المال العام

رام الله – وطن: تنشر "وطن" تحقيقا استقصائيا جديدا يوم بعد غدٍ الاثنين الموافق 19-10-2020 ، في تمام الساعة 12 ظهرا ، بعنوان دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة.. غياب المعايير يهدر المال العام.

ويتناول التحقيق عمل دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة بعد قرار توطين الخدمة الطبية الذي اتخذته الحكومة في اذار عام 2019 ، وهل فعلا استطاعت وزارة الصحة تحقيق رؤية وقرار توطين الخدمة وما هي الانعكاسات المالية لقرار توطين الخدمة ، هل هذا القرار وفر المال على خزينة الدولة ، وهل هناك معايير وآليات واضحة يتم العمل عليها عند إقرار أية تحويلة طبية وعلى أي اساس يتم اختيار المشافي التي يتم التحويل لها بعيدا عن تضارب المصالح .