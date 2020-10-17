مجدي الخالدي يكتب لـ"وطن": اسألوا إسرائيل ما هي حدودها فلن تجيب.. لماذا؟

عندما تسأل أي مسؤول حكومي او دبلوماسي إسرائيلي عن حدود دولة إسرائيل وخارطتها، فإنك بالتاكيد لن تحصل على إجابة واضحة، لأن غالبية الحكومات الإسرائيلية ومن خلفها الحركة الصهيونية في العالم، لديها أطماع للسيطرة على غالبية الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتخطى بكثير خطوط الهدنة للعام 1949، لتصل إلى أكثر من 85 % من أرض فلسطين التاريخية.

وتعمل إسرائيل على تنفيذ ذلك من خلال الإبقاء على مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 تحت سيطرتها بالكامل، وابقاء قطاع غزة منفصلاً عن المدن والقرى الفلسطينية المتباعدة في الضفة الغربية.

إن إعلان الحكومة الاسرائيلية عن مخطط بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة، هو دليل على إصرارها على المضي قدماً في مخططاتها الاستعمارية، وهو ما ياتي في إطار التطبيق الفعلي لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، التي لم تعد تخشى من أحد، وتتصرف كسلطة فوق القانون الدولي، لأنها بكل بساطة لا تخاف من العواقب، بل وتحصل على المكافأت من خلال فتح الأبواب لها في بعض دول العالم، وتستجيب لها بعض الدول عربية بإقامة علاقات تطبيع معها تحت ذرائع، جميعها غير مقنعة لأحد.

إن مواصلة إسرائيل لمخططات الاستيطان والضم حتماً سيقوض حل الدولتين وفق حدود 1967، وسيؤدي إلى واقع الدولة الواحدة في ظل نظام التمييز العنصري، وهو ما لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعالم.

ان تذرع إسرائيل صاحبة الترسانة النووية، وطائرات الـ أف 35، وغيرها من أحدث أنواع الأسلحة بأنها لن تنسحب من المناطق الفلسطينية في الأغوار والبحر الميت، وهي تقارب ربع مساحة الضفة الغربية، تحت ذريعة كاذبة للأمن، يهدف إلى إبقاء إحتلالها ومواصلتها برنامجها الاستيطاني وخططها للضم التي لم تتخلى عنها.

إن لم يتم وقف إسرائيل عند حدها، وإلزامها بعقد إتفاق سلام مع دولة فلسطين على أساس حدود العام 1967 وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، فإن أطماعها التوسعية على حساب حقوق الشعب والأرض الفلسطينية المحتلة لن تتوقف، بل ستمتد لتصل إلى حد مد نفوذها وسيطرتها للدول المجاورة لها تحت حلم أو خطة إسرائيل الكبرى.

ولكن السؤال الاكبر؟ ما الذي يمكن عمله لإلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، والإجابة تتكون من عدة نقاط:

- ان تؤكد جميع الدول بأن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية مدينة محتلة، وعدم القبول بالاستيطان وخطط الضم، وأن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

- عدم عقد أية اتفاقيات مع إسرائيل تشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وضرورة إضافة نص في الاتفاقيات يؤكد ذلك.

- الربط في تطوير العلاقات مع إسرائيل بمدى إلتزامها بالقانون الدولي، وإن مخالفة ذلك سيكون له عقوبات أو تخفيض في مستوى العلاقات.

- من ناحية أخرى، ومن باب العدالة والحفاظ على حل الدولتين، ان تقوم الدول التي تعترف بإسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، ان تبادر للاعتراف بالدولة الفلسيطينية على أساس الحدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وذلك للحفاظ على ما تبقى من فرصة ضئيلة للوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن الامن والاستقرار والسلام للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي، ولشعوب المنطقة والعالم اجمع.

- وحتى لا تبقى وصمة سايكس – بيكو ووعد بلفور، وخطط ترحيل اليهود من أوروبا وغيرها إلى فلسطين، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأرض أجدادهم قائمة، فعلى الدول المسؤولة عن ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ان تساهم في مساعدة الفلسطينيين لينالوا حقهم في تقرير المصير ، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينين القائمة منذ 72 عاماً وفق الشرعية الدولية.

القضية الفلسطينية العادلة منذ نشأتها لاقت دعم المحافل الدولية كافة، وصدرت لها مئات القرارات التي تنتظر التطبيق، لذلك يجب البناء على المواقف الشجاعة التي وقفت مع العدل والحرية والسلام، وقالت " لا " كبيرة بوجه الممارسات الاسرائيلية ومنها مواجهة مخططات الضم الاسرائيلي، ودعت بكل وضوح للالتزام بالشرعية الدولية كقاعدة لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، كمواقف الاتحاد الاوروبي الواضحة تجاه دعم حل الدولتين، ووسم منتجات المستوطنات، والموقف الاندونيسي الشجاع بربط علاقاتها مع استراليا بعدم نقل سفارتها إلى القدس، وكذلك حديث الملك عبد الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية الصريح بضرورة ربط العلاقات مع إسرائيل بمدى التزامها بتحقيق السلام، ومقال رئيس الوزراء البريطاني جونسون الداعي لوقف الضم الاسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، وقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتسمية قمة الظهران بقمة القدس، ورفض التطبيع بصوت عالي مثل موقف الرئيس الجزائري، وإن تمسك الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقى وحركة عدم الانحياز إلى جانب دول محورية أخرى مثل الصين وروسيا واليابان والهند ومصر وجنوب إفريقيا وغيرها بالتطبيق الفعلي لقرارت الامم المتحدة التي يدعمونها في المحافل الدولية سيعجل في تحقيق السلام للجميع ويدعم الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله.

وفي ذات السياق، نود التأكيد على ضرورة الحذر من قبل الدول والشخصيات من المشاهير وحتى طلاب العلم ورجال الاعمال، الذين يتم دعوتهم لزيارة إسرائيل أو التعامل معها او المشاركة بالمؤتمرات في القدس او فتح مكاتب فيها، حتى لايكونوا شركاء مع الاحتلال في مخططات الضم وغياب العدالة، والبناء على العديد من النماذج الايجابية التي تقف بقوة مع العدل والحق والحرية.

في الوقت الذي يتوحد العالم تجاه مسألة التغير المناخي قبل فوات الاوان، حيث يوجد تحذيرات وقرارات دولية تم اتخاذها للحد من الانبعاثات الحرارية وحشد الجهود لقياس الاداء الدولي للحفاظ على كوكبنا، فإنه يمكن القياس بنفس الطريقة الاداء العالمي لتطبيق القانون الدولي في قضية عادلة تتعرض لظلم تاريخي وتغيير للرواية الحقيقية بتزييف الحقائق، وعليه، اذا لم يتم اتخاذ خطوات حثيثة وحشد الطاقات لوقف الاحتلال من مواصلة تغوله على الشعب الفلسطيني ومخالفة القانون الدولي فقد نصل الى كارثة لا يمكن توقع نتائجها، لذلك نحن الان في الوقت الضائع فان لم نتخذ اجراءات جماعية لوقف إسرائيل عند حدها ومطالبتها بانهاء احتلالها وترسيم الحدود بين الدولتين، فسيكون هناك عواقب وخيمة على الوضع العالمي وليس فقط على الشرق الاوسط.

(مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية)