3 أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

وطن: دخل ثلاثة أسرى من بلدتي قباطية ويعبد وقرية مثلث الشهداء في محافظة جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير محمد ابراهيم تركمان من بلدة يعبد دخل عامه الـ16 في الأسر، وهو معتقل منذ العام 2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

فيما دخل الأسير شادي فارس محسن وشاحي من مثلث الشهداء عامه الـ19 والأخير، وهو معتقل منذ العام 2002، والأسير مهند خالد محمد كميل من قباطية دخل عامه الـ18 والأخير، وهو معتقل منذ العام 2003.