الأردن: 28 وفاة و1539 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت الصحة الأردنية، يوم الجمعة، تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، و1539 إصابة جديدة، بحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي الوفيات منذ بداية رصد الجائحة في شهر آذار الماضي، إلى 310 حالات، فيما وصل عدد الإصابات الكلي إلى 34548 حالة.

ودعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).