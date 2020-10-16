إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

وطن: أصيب عشرات المواطنين، بينهم عدد من الصحفيين، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وردد المشاركون في المسيرة، الشعارات الوطنية الداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الوطن.