إصابات في الخليل ورام الله خلال مواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بالاختناق في مدينة الخليل، وأصيب 3 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط شرق مدينة رام الله.

في الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة باب الزاوية وأطلقوا الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وفي رام الله، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق والإغماء جراء قمع قوات الاحتلال فعالية سلمية لقطف الزيتون، في قرية برقة شرق المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المزارعين والمشاركين في الفعالية، التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الوطنية والشعبية، وفصائل العمل الوطني.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، لوكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين بالفعالية التي تأتي في سياق مساندة المزارعين بقطف ثمار الزيتون، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق تم إسعافهم ميدانيا.

وتمنع قوات الاحتلال، منذ يومين، مزارعي القرية من الوصول إلى أراضيهم، فيما تقوم مجموعات من المستوطنين بإشعال النيران في هذه الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.