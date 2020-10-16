أسماء سلامة تكتب لـوطن: ملف المصالحة لا فتح صفحة جديدة ولا حماس في النوايا

في أعقاب التطورات الدراماتيكية على القضية الفلسطينية ، تعالت الأصوات المطالبة بالمصالحة بين شطري الوطن ( الضفة وغزة ) وهذه المطالبات سواء على الصعيد الشعبي او الفصائلي ليست حديثة ، فقد أرق الخلاف والانقسام المواطن الفلسطيني سواء في الضفة أو في غزة، وأضعف الموقف الرسمي بشكل كبير.

تحركت الفصائل ونشط المسؤولون ، تم التنسيق للاجتماعات ، عقد أكثر من اجتماع ، وشكلت اللجان ، اطلقت التصريحات من كل الجهات واعلن عن الموافقة على التحرك لتحقيق الوحدة الوطنية ، واخراجها إلى أرض الواقع حقيقة لا شعارا .. ولكن على أرض الواقع لم نلمس كمواطنين شيئا يعطينا الأمل بتحقيقها...

اجتماعات عبر الفيديو مع الأمناء العامين .. ولقاءات في روسيا وتركيا .. وتفاؤلات .. ولم نر خطوة عملية من أي الاطراف تدل على جدية التوجه .. مازال ملف المعتقلين السياسيين لدى الطرفين قائما ، ولم يتم اصدار قرارات رسمية بموضوع الانتخابات على سبيل المثال .. بعد كل هذه السنوات لم نزل غير قادرين على تجاوز الخلافات ، ولنقل على ابداء حسن النوايا مع بعضنا البعض ، ما زال كل طرف ينتظر الاخر ليبادر ، فلماذا هذه المماطلة في الوقت لانهاء خلاف قسم الوطن ، واستنزف المواطن ، وشتت الأهداف ، وخدم الاحتلال أولا وأخيرا...

ألم يحن الوقت لندرك أن جلوسنا سوية دون رعايات خارجية هو الأجدى ؟ وأن مرجعيتنا يجب أن تكون وحدة الهدف والقضية وليست علاقاتنا الخارجية ومدى رضاها أو تعارض ذلك مع سياساتها ومصالحا ؟ إلى متى ستبقى قضيتنا مرهونة بأجندات هذه الدولة أو تلك.

راهنا في الماضي على مواقف بعض الدول ، عربية كانت او غير عربية ، وتلقينا الطعن في الظهر ، فلكل حساباته الخاصة ، التي يقدمها على أي اعتبارات أخرى . موازين القوى تتغير ، وحسابات المصالح تتماشى مع ذلك ، وسفينتنا تتلاعب بها أمواج هذه التغيرات ، مرساها الآمن في وحدتنا وتوحيد وجهة دفة القيادة ، الشعب سئم من طول المدة والمماطلة ، يريد الاستقرار ووضوح المسار ، لأنه من سيدفع الثمن الأكبر.

لم يكن الشعب راض يوما عن خلاف الماضي ، ولا عن طريقة التعاطي مع الية حل الخلاف في الحاضر ، وكل ما يريده بصيص الأمل في مستقبل يخلو من هذا الخلاف ، نريد لأهلنا في غزة أن ينعموا بحياة تليق بهم ، ونريد أن تنتهي قضاياهم العالقة في مواضيع العقود للموظفين والرواتب ، نريد لهم الخروج من سجنهم الجماعي . لا نريد الاستمرار في التعامل وكأننا شعبين في دولتين ، هناك فصل في القرارات والاجراءات ، نريد وحدة الصف الشعبي والرسمي.

قد يكون الكثيرون قد فقدوا الأمل في تحقيق ذلك ، فقد مررنا بتجارب سابقة ، تظهر النوايا للمصالحة ويتم التحرك بزخم ثم تخبو الشعلة ونعود لسابق عهدنا على تعميق الشرخ وتباعد المواقف ، وفي الطرف الاخر على الرغم من خلافاته الداخلية الا أنه مستمر في مخططاته في الاستيلاء على الأرض و فرض السيادة ، كلما تأخرنا في حل الخلاف كلما حقق المزيد من بنود خطته ، نحز نقدم له الفرص بأيدينا على طبق من ذهب.

لا نريد الخطب الرنانة ، ولا الاجتماعات هنا وهناك ، ولا تشكيل لجان ، نريد مظلة ومرجعية موحدة بأقصى سرعة ممكنة فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الوقت ، أنتم من تتحملون مسؤولية ما يجري بتعنت مواقفكم والمماطلة في انهاء الانقسام ... دعوا المصالح الضيقة وتصيد أحدكم لأخطاء الآخر، التفتوا لهذا الشعب ، ضعوه في رأس القائمة لمرة واحدة ، فهو القاعدة ، سيحاكمكم يوما ما على تقصيركم.