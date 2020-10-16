جمعية الفنادق لـوطن: نطالب الحكومة بتنفيذ مطالبنا بأسرع وقت.. أصحاب الفنادق في بيت لحم يهددون بالتصعيد

وطن: طالب اصحاب الفنادق في محافظة بيت لحم، عقب اجتماعهم اليوم الجمعة، الحكومة بالبدء بتطبيق العديد من المطالب التي تمكنهم من الاستمرار في ظل توقف العمل السياحي وتردي الأوضاع الاقتصادية في اسرع وقت ممكن. مهددين بالاضطرار لاتخاذ اجراءات تصعيدية.

وأكد أصحاب الفنادق في بيانهم الذي وصل وطن، اليوم، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات والاحتجاجات، والوقوف ضد اهمال الحكومه لقطاع السياحه بشكل عام وقطاع الفنادق بشكل خاص، والمتمثله برفض رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الاجتماع بالقطاع السياحي الفلسطيني، وعدم استجابة سلطة النقد لمطالب القطاع بالرغم من الاجتماع مع محافظ سلطة النقد في مقر وزارة السياحة ووعوده بالضغط على البنوك للمساعدة وتقديم التسهيلات اللازمه للقطاع للفندقي المنكوب، بالإضافة إلى عدم الاستجابة لكافة المطالب التي تم رفعها بواسطة وزيرة السياحة الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الماضية، وتتمثل هذه المطالب بالاتي:

• دفع باقي مستحقات الاسترجاعات الضريبية للفنادق.

• الاعفاء الكامل من ضريبة الدخل، ورسوم المالية والاراضي والمعارف والنفايات والدفاع المدني والرسوم السياحية.

• الضغط على البنوك للتعامل مع الفنادق والقطاع السياحي وتمكينها من الاستفادة من برنامج القروض "استدامه"، والذي لم يستفد منه حتى الآن الا القليل جدا.

إلياس العرجا: للفنادق مصاريف كبيرة حتى وهي مغلقة

وتعليقاً على ذلك قال رئيس جمعية الفنادق العربية في فلسطين الياس العرجا لـوطن، إجتماع اليوم شمل الفنادق، ومستقبلا سيشمل القطاع السياحي بشكل عام.

واعتبر العرجا أن الحكومة غير مهتمة كثيرا في القطاع الفندقي في فلسطين والذي لا يعمل منذ أن بدأت الجائحة، مما تسبب بخسائر في القطاع الفندقي ودفع البعض الى بيع أملاكه وعقاراته حتى يستطيع العيش وسد مصاريف الفنادق، دون أن يعبرنا أحد.

وقال إن الفنادق حتى وهي مغلقة لديها مصاريف يومية كبيرة مثل الكهرباء، والمياه والضرائب، وموظفي الحراسة والتي تكلفهم شهريا اكثرمن 20 الف شيقل، وهي مصاريف يومية لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يوجد مصدر دخل آخر.

وأضاف العرجا: لدينا استرجاعات ضريبية يجب ان يعيدوها لنا، ويجب أن يعفونا من ضريبة الاملاك وضريبة المعارف والنفايات لان الفنادق لم تعمل منذ الجاحئة.

وأشار إلى أن الاسترجاعات الضريبية تبلغ ملايين الدولارات لجميع الفنادق في فلسطين، وفي حال تم اعادتها للفنادق سوف تساعد اصحاب الفنادق في العيش والاستمرار لفترة قادمة.

جمال النمر: يجب وضع الفنادق على سلم أولويات المعالجة من الناحية الوطنية

من جانبه، قال أمين سر جمعية الفنادق العربية ورئيس مجلس إدارة فندق الكرمل جمال النمر لـوطن، إن الفنادق يجب أن توضع على سلم أولويات المعالجة من الناحية الوطنية ، في دعمها وفتح السياحة الداخلية بشكل كامل، بالاضافة الى ضرورة إيجاد رزمة من الحوافز التشجيعية التي تساعد الفنادق على البقاء والاستمرار، من تخفيض ضريبة الدخل وضريبة الاملاك، واعفاءها من رسوم الترخيص وما يخص الضرائب الحكومية والبلديات، وإيجاد آلية لدعم العمال في القطاع الفندقي الذين أصبحوا عاطلين عن العمل والذين قام أصحاب الفنادق بتدريبهم واستغرق ذلك جهدا ومالا ووقتا، بالإضافة إلى أن هؤلاء العمال لديهم عائلات بحاجة إلى دخل.

وأكد النمر على ضرورة وضع آلية واضحة ومستمرة ليست متقطعة، وعدم الاكتفاء بدعم عمال الفنادق بـ500 شيقل لمرة واحدة. مضيفاً: نريدهم أن يستطيعوا العيش وعدم الهروب للعمل في الداخل.

وأشار النمر إلى أن قاعات الفنادق متوقفة عن العمل، والسياحة الدينية الخارجية متوقفة، والسياحة الداخلية ضئيلة جدا.