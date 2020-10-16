مسار فلسطين التراثي: خطوة تطويرية واضافة نوعية لتعزيز سياحة المسارات المجتمعية في فلسطين و مقاومة رواية الاحتلال

وطن: في اطار الجهود المبذولة لتطوير السياحة المجتمعية التي تتضمن تعريف زوار فلسطين بتنوع الحضاري والتراثي والطبيعي والتاريخي اعلن عن اطلاق مسار فلسطين التراثي لمزيد من ماسسة العمل السياحي لتعزيز الهوية السياحية الوطنية التراثية.

ويأتي الاعلان عن اطلاق مسار فلسطين السياحي استكمالا للجهود المبذولة في السنوات الاخيرة بين مختلف الجهات الرسمية والاهلية والخاصة ليكون مسار فلسطين التراثي نقلة نوعية في السياحة بهذا المجال من جهة ويكون قادرا على التعريف بفلسطين ومسارها للسياحة المجتمعية و الهوية الفلسطينية الذي تحاول اسرائيل طمسها حيث تهدف التسمية الجديدة للتاكيد على الهوية الوطنية والتراثية الفلسطينية وفق ما قال جورج رشماوي مدير عام مسار فلسطين التراثي.

واشار رشماوي في تصريح صحفي إلى ان مسار فلسطين التراثي سيتضمن مقاطع واجزاء جديدة تظهر التراث الطبيعي و الثقافي وتعكس الهوية الوطنية التراثية مشددا على انه سيتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل حول التطوير للمسار خلال الفترة المقبلة.

كما اوضح رشماوي ان العمل جاري على تطوير المزيد من بيوت الضيافة في اطار السعي للربط بين المواطنين والسياح الأجانب و المحليين بهدف نقل الرسالة الوطنية والانسانية الى جانب نقل معاناة شعبنا نتيجة الاحتلال وممارساته على الارض.

واشار رشماوي إلى ان السنوات الاخيرة شهدت تطورا ونهضة في مجال هذه السياحة المجتمعية التي لم تكن موجودة اصلا في فلسطين حيث ساهمت بتعزيز السياحة وتطويرها وسمحت للحجاج والسياح الالتقاء بالمواطنين الفلسطينين والتعرف عليهم وعلى سبل عيشهم وحضارتهم وثقافتهم ومعاناتهم جراء الاحتلال مشددا على انه ان الاوان لتوحيد هذه المسارات في مسار موحد يعكس الهوية التراثية والوطنية الفلسطينية.