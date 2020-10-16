الصحة: وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة في فلسطين

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الصحة، تسجيل وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فلسطين.

وأوضحت الكيلة في تقرير الحالة الوبائية اليومي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن 79 من الشيوخ بمحافظة الخليل.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 286 حالة في المحافظات الشمالية (144 الخليل، 34 جنين، 43 طولكرم، 14 قلقيلية،، 51 نابلس)، إضافة إلى 50 حالة في قطاع غزة، و 106 في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (35)، محافظة نابلس (35)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (36)، جنين (20)، أريحا والأغوار (24)، طوباس (5)، طولكرم (43)، قطاع غزة (74)، ضواحي القدس (10) مدينة القدس (63).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما يلي تفاصيل التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الجمعة: 16/10/2020*

*الإصابات الجديدة*

• مدينة القدس: 63

• المحافظات الشمالية: 260

• المحافظات الجنوبية: 74

*حالات التعافي الجديدة*

• مدينة القدس: 106

• المحافظات الشمالية: 286

• المحافظات الجنوبية: 50

*حالات الوفاة الجديدة*

• مدينة القدس: 0

• المحافظات الشمالية: 1

• المحافظات الجنوبية: 0

*عدد الفحوصات: 3829*

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.