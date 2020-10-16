نحن الشعوب المسحوقة..

كتبت: بثينة حمدان

نحن شعوب مظلومة ومسحوقة.. ومرات كتير مدفونة

نحن شعوب ساكتة ومحتسبة، واذا مبسوطة ف من كتر الهم.

نحن البلاوي بتلف حوالينا.. البلاوي منا وفينا وعلينا.

اه نحن مظلومين لا عم نشتغل ونكسب زي الصين

ولا عم نقب ع وجه الدنيا زي الروس والامريكان.

مسحوقين منرفع راسنا من هون منوقع من هون

مدفونين بالحيا.. ومن الحيا وقلة الحيا..

بين ازمة وازمة عايشين

ومن كارثة لكارثة دايرين؛

مرة ليبيا ومرة اليمن، وفوقها "ربيع عربي" وحتى اللبنانيين مش سالمين!

ولكم نحن حتى بالكورونا شكاكين وبالبيولوجيين

مش مآآآمنين!

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الَّي فوق هم المرتاحين

عم يرسموا لوحات مع انهم مش فنانين!

مرة غيمة سوداء ومرة ربيع فش فيه ولا وردة

ربيع عن ثورات ضد القمع ومع حرية التعبير!!

وبقولوا السياسة فن.. معقول فن تشكيلي!!!

لا هذا مش فن!

هذا "فن" تشويهي وتشبيهي وتفنيشي للمنطقة كلها،

ضد الغلبانين والفطسانين من سياسات إلي فوووق!

الي فوق هم المرتاحين.. حكام وشوية أفاقين

الي جوا عندهم فجأة بصير برا والي برا جوا،

والسيء والمنافق محل العامل والصادق والأمين.

نحن في عالم بدوش امان ولا استقرار،

الأزمات أسرع شي لصناعة أسوأ سياسة

الأزمات زي الانفلونزا لا بتشم ولا بتدوق وكله ع الطريق

الطريق الي تودي!!

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هلكيت شو الي صار؟

ما الأمريكان والاحتلال دايماً متحكمين!

ونحن دايما ساكتين وبالقلة عايشين!

الي صار إنه بطل عاجبهم صمتنا

بطل عاجبهم رضانا وقناعتنا تكون كنزنا!

دول وسياسيين جشعين بحبوا يسمعوا صوت سخطنا

وينفشوا ريشهم شوي ع صوت قمعتا ولطنا.

شو يعني قرر العالم انه اسرائيل واسرائيل ثم اسرائيل؟؟!

وانه القدس بدهم اياها عاصمة للارهابية المحتلين!!!

وانه الكل لازم يحب دولة الاحتلال، وإنه التطبيع اساس المرحلة!

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نحن الشعوب مظلومين؛

لا تحكولي بقدروا يقاوموا ويعترضوا ويغيروا الكون

ليش الفلسطينية اصحاب القضية قدروا يغيرا؟

نحن منقسمين ومتذبحين ومأزومين؛

عايشين بين الفَلَس والكورونا والنكد ومن الاحتلال الكبير مش خالصين!

يمكن الشعوب بتقدر تغير ولازم تغير .. أكيد بتقدر!

بس صدقوني القصة محبوكة ومرسومة بالكامل بين

السياسيين من ايام زيارة ترامب اللعين..

لما رمى شروطه وتعجيزاته ع حكومات الخليج الضعاف والمتهالكين.

ببيعوا نفطهم بالرخيص لأميركا وبرجعوا بشتروه بالغالي مُصنّع ..

شو منتظرين!

شو منتظرين من هيك حكومات بتبيع مواردها؟

وبتعطي ارضها قواعد عسكرية للاغراب والمعاديين

بلادهم مبيوعة ومقموعة والناس عايشين مرفهين وقلال منهم رافضين،

لا عندهم سياسة بناء وتوطين ولا تحفيز.

على الغرب معتمدين،

بفلوس النفط اشتروا العالم عشان يخدمهم وطلعوا هم الخدامين لاميركا واسرائيل.

مستغربين من موجات التطبيع العربية؟

ليش لهالدرجة انتوا أميين وغشيمين؟

القصة قلتلكم محبوكة كلها.. وما بتتجزأ.

هذا نظام عالمي.. سياسة كونية عليا.

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ما بقلكم ما تصرخوا او ما تعترضوا

ولا بقلكم كنوا واسكتوا أو اهدوا،

بس بقلكم: إنه التطبيع لعنة عالشعوب والحكومات العربية

رح تندموا وتُعكُموا لما تحطوا ايدكم بايد المحتل.

بس نحن الفلسطينية ياريت منفكر منيح لوين رايحين؟

فكروا ما تخسروا الأغلبية، قصدي الشعوب العربية لانها آخر الربحانين،

فكروا كيف نعيش لمرة وحدة لحظة تاريخية حقيقية

لانه كل اللحظات التاريخية بالاخبار السياسية وهمية...

والتاريخ هو صناعة الشعوب

دايماً صناعة الشعوب

فش تاريخ ومعاهدات وتوقيعات بدون شعوب.

واضبطوا مؤسساتكم المدنية

الي عم تحط ايدها شوي شوي بأعداء المقاومة الوطنية.

هاي المؤسسات حضرت الارضية للشعوب العربية،

ووفق الأجندة الأجنبية رايحين عالتطبيع شوية شوية!!

تطلعوا ع مؤسساتكم المدنية، والحكومية، شو شغلهم عالأرض؟

ايديهم وطنية والا هم شوية زعرنجية وارستقراطية!

فكروا كيف نعيش لمرة وحدة لحظة تاريخية حقيقية

والتاريخ هو صناعة الشعوب.. الشعوب الأبية.