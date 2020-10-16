الدولار يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر

وطن: ارتفع الين ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي اليوم الجمعة، إذ تسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي، في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 نقطة مقابل سلة من العملات.

وعاود الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، الارتفاع مجددا صوب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه يوم الأربعاء وسجل في أحدث التداولات 105.24 ين للدولار. ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة، وتكبدت بقية العملات الرئيسية خسائر.

ودخلت لندن في إجراءات عزل عام مشددة لمواجهة ازدياد الإصابات بكوفيد-19، اعتبارمن منتصف الليل، ومع حظر تجول في باريس يجعل هذا أكبر مدينتين في أوروبا تعيشان في ظل قيود تفرضها الدولة.

وتضررت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر، وتصدر الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي والكرونة النرويجية الخسائر الأسبوعية. ومنيت الكرونة النرويجية بخسارة 2.5 بالمئة هذا الأسبوع، بينما انخفض الدولار الأسترالي 2.3 بالمئة.

كما شهد الجنيه الاسترليني موجة بيع كثيفة أمس الخميس بفعل مخاوف حيال العقبات التي تمنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخسرت العملة البريطانية 1.1 بالمئة هذا الأسبوع وقبعت عند 1.2893 دولار اليوم.

المصدر: "رويترز"