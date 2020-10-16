الصحة الإسرائيلية: 1608 مصابين جدد بكورونا الخميس

وطن: أصيب 1608 أشخاص بفيروس كورونا المستجدّ، أمس، الخميس، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، صباح اليوم، الجمعة.

ووصل عدد المصابين الجدد في دولة الاحتلال خلال الأسبوع الأخير إلى 14896، أي بانخفاض 51% عن الأسبوع الذي سبقه.

ويصل عدد المرضى النشطين إلى 38355، أي بانخفاض أكثر من 200 مصاب عن أمس، بينما وصل عدد المتعافين إلى أكثر من 260 ألفًا.

وأمس، الخميس، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) على المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق المفروض، بدءًا من الأحد المقبل، وتتضمّن فتح أماكن العمل التي لا تستقبل جمهورًا، روضات الأطفال حتى 6 سنوات، عمل مطاعم بمنظومة "تيك أوي" (سفري)؛ إلغاء تقييدات الخروج من المنزل إلى 1000 متر، والسماح بالزيارات المنزلية.

كما تقرّر فتح شواطئ البحر والمحميّات الطبيعية، وتخفيف القيود المفروضة على التجمّع، لتسمح بتجمّع حتى 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

لكنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حذّر من أنّ ارتفاع أعداد المصابين من جديد سيؤدي إلى إعادة دراسة التسهيلات في نهاية الأسبوع، بينما رفضت وزارة الصحّة الإسرائيلية فتح صالونات الحلاقة والمدارس الابتدائيّة في هذه المرحلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحّة ومكتب رئيس حكومة الاحتلال أنّ اللجنة الوزارية الخاصة بإعلان المناطق الحمراء ستجتمع مساء السبت للبحث في استمرار الإغلاق المفروض على البلدات الحمراء.

وكان "كابينيت" كورونا" قرّر تمديد الإغلاق حتى يوم الأحد المقبل، إلا أن المعطيات الأخيرة بانخفاض أعداد المصابين الجدد إلى ما دون 2000 مصاب يوميًا بالإضافة إلى "تمرّد" أصحاب المتاجر تدفع باتجاه تخفيف التقييدات.

(عرب 48)