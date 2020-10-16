الاحتلال يغلق برقة شمال شرق رام الله ويمنع المواطنين من التوجه لقطف الزيتون

وطن: أغلقت قوات الاحتلال قرية برقة شمال شرق رام الله، اليوم، ومنعت الأهالي من التوجه لأراضيهم لقطف الزيتون.

يأتي ذلك في اعقاب دعوات لمساعدة الأهالي في قطف الزيتون والتصدي للمستوطنين الذين حاولوا منع المزارعين من الوصول إلى اراضيهم على مدار اليومين الماضيين.

وكان مستوطنون هاجموا، الإثنين الماضي، قاطفي الزيتون في قرية برقة، ومنعوهم من قطف الثمار.

وقال رئيس المجلس القروي عدنان حباس، إن مجموعة من المستوطنين، هاجموا المواطنين في حقول الزيتون شمال القرية في محاولة لمنعهم من قطافه، وتخريب ممتلكاتهم، لكن أهالي القرية تصدوا لهم.

وأضاف: أن المستوطنين ألقوا حجارة تجاه المواطنين، ما أدى الى إصابة خمسة منهم بجروح طفيفة، وإعطاب سيارتين.