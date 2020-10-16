حمدي فرّاج يكتب لـوطن: الاونروا شاهدة الملك و فحص التحريض ضد "اسرائيل"

لست في هذه المعادلة أقدم احتجاجا ضد وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في شخص مديرها الجديد الذي قرر اول ما قرر ان يفحص المقرر المدرسي في مدارس الوكالة في فلسطين ان كان يحوي مواد تحريضية ضد "اسرائيل". مع ان هذا القول بحد ذاته لو نطق به اي مسؤول قبل سبعين سنة لاتضح دور هذه الوكالة الحقيقي من انها جاءت لتمنع التحريض ضد "اسرائيل" التي وقفت وراء تهجير الشعب الفلسطيني من دياره وحولته الى لاجئين فيتم تشكيل "اونروا" تدعي انها شكلت من اجل عودتهم واغاثتهم وتشغيلهم ، وها هي اليوم بعد سبعين سنة تلفظ انفاسها الاخيرة دون ان تنجح في اعادة لاجيء واحد وتقلص اغاثتها الى ما يقرب من "شؤون اجتماعية".

قبل حوالي ثلاث سنوات اوقف ترامب المساعدات التي تقدمها بلاده لهذه الوكالة مقدمة لانهائها ، فهي من وجهة نظره لم تعد تلزم ، وحصر اعداد اللاجئين في نحو 40 ألفا بدلا من ستة ملايين ، طبعا هو لا يعترف باللاجئين المتواجدين في الضفة وغزة وعدد من مخيمات القدس والداخل ، ولسوف يتواصل الحوار حول هذه المسائل عشر سنوات اخرى لربما ، لكن لن يتفوه واحد احد من مسؤوليها – الوكالة – عن كيفية اعادة اللاجئين الذين بالتأكيد سيتناقصون اكثر فأكثر وفق وجهة النظر الامريكية.

فيليب لازاريني ، ربما يكون المدير رقم 20 للوكالة ، يريد ان يرد على ممثل "اسرائيل" في الامم المتحدة بأن يطور برنامج لفحص محتوى نظام التعليم الذي يتم تدريسه في مدارس الوكالة "وفي إطار البرنامج، سيتم تقديم تقرير خاص إلى رؤساء الوكالة مع توصيات حول

لكن بدلا من ذلك ، و توفيرا على وكالتك التي اصبحت تعاني ضائقة مالية سنوية ، ستتفاقم قريبا اكثر مما هي متفاقمة جراء مواقف دول نفطية ستحذو بدون شك حذو امريكا ، فإني ادعوك لفحص المنهاج الاسرائيلي ماذا يقدم لأطفاله ، وهي دعوة مستندة الى فيلسوف عالمي شهير فرنسي الجنسية اسمه روجيه غارودي في كتابه الشهير "فلسطين ارض الرسالات السماوية" ص 156 : سفر يوشع مقرر في المناهج من الصف الرابع الى الثامن : " توجه الشعب بقيادة يوشع الى مدينة اريحا وقتل كل سكانها من رجال ونساء واطفال وشيوخ دون اي تمييز". يقول غارودي انه تم فصل الاستاذ في جامعة تل ابيب "تاماران" لانه نشر على الملأ نتائج استطلاع مذهلة كيف يتم تعبئة الاطفال في صياغة الاستبيان : (أجب عن السؤالين التاليين : 1- هل ترى في سلوك يوشع ضد اريحا سلوكا حسنا ام سيئا ؟ 2- هل من الواجب ان يفعل الجيش الاسرائيلي اذا ما احتل قرية عربية قي الحرب ما فعله يوشع بسكان اريحا ؟ ) . هل هناك تحريض اكثر من هذا التحريض على القتل يا مستر لازاريني ويا مسز اونروا ؟؟؟؟؟ . صدق من أطلق عليها لقب "شاهد ملك" .