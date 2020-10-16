الاحتلال يرفض منح تأشيرات الدخول لموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وطن: رفضت سلطات الاحتلال تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة في الأراضي المحتلة.

وأكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل، الخميس، أن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا "إسرائيل" منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم.

وأضاف كولفيل أن هناك 3 موظفين كان من المفترض أن يبدؤوا العمل في "إسرائيل" لكن لم يتم حتى الآن السماح لهم بالدخول، كما أن هناك 3 آخرين لا يزالون في "إسرائيل" حتى انقضاء عمل تأشيراتهم في أشهر قريبة.

ونشرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات في الضفة بما فيها القدس وهضبة الجولان المحتلة، ما أثار مخاوف لدى سلطات الاحتلال من أن يم استخدام هذا الإجراء لدعم حملات المقاطعة.

وأعلنت حكومة الاحتلال، على لسان وزير خارجيتها آنذاك، يسرائيل كاتس، أنها لا تقبل "بالسياسة التمييزية والمناهضة" لها، حسب زعمها، مؤكدة عزمها تعليق العلاقات مع المفوضية.

المصدر: روسيا اليوم