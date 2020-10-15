الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق قاعة أفراح في جنين

وطن: فضّت الشرطة، مساء اليوم الخميس، حفلي زفاف وأغلقت قاعة للافراح في جنين لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفاف في محافظة جنين، تحركت قوة من الشرطة تساندها الاجهزة الامنية إلى مكان اقامتها وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها، كما اغلقت قاعة افراح حسب الأصول.

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي وسبل الوقاية حفاظا على سلامتهم.

وكان محافظ جنين أكرم الرجوب، أعلن إغلاق مدينة جنين ومخيمها لمدة 3 أيام ابتداء من صباح أمس الأربعاء، وحتى صباح السبت (17/10/2020)، بسبب ازدياد الإصابات بفيروس "كورونا"