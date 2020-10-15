شركة طيران الاتحاد الإماراتية تطلق موقعاً ناطقاً بالعبرية.. و"إسرائيل" تُبارك

وطن: أطلقت شركة طيران الاتحاد الإماراتية نسخة جديدة ناطقة باللغة العبرية لموقعها الإلكتروني، لتنضم إلى لغات عالمية أخرى تعتمدها الشركة في تقديم خدماتها.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، إن "شركة الطيران الإماراتية، الاتحاد، تدشن موقعًا بالعبرية في خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي صرحا متينا ونموذجا يحتذى به. مبروك".

ويأتي ذلك بعد ساعات من عبور إحدى طائرات شركة الاتحاد للأجواء الفلسطينية المحتلة عام 1948، خلال رحلتها من مدينة ميلان الإيطالية إلى العاصمة أبوظبي.

وبثًت وسائل إعلام عبرية ما قالت إنه اتصال دار بين قائد إحدى طائرات شركة طيران الاتحاد الإماراتية وبرج المراقبة الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الخميس، صادق كنيست الاحتلال على اتفاق "السلام" مع الإمارات، بأغلبية كبيرة لصالحه، وذلك بنحو 80 صوتًا مؤيدًا لها مقابل 13 رافضًا.

وكانت جميع الأصوات الرافضة لاتفاقية التطبيع صادرة عن القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست.