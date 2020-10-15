كنيست الاحتلال يصادق على معاهدة "السلام" مع الإمارات

وطن: صادق برلمان الاحتلال (الكنيست)، الخميس، على معاهدة "السلام" بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت لصالح المعاهدة 80 عضوا وعارضها 13.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في كلمة أمام الكنيست، اليوم، إن "اتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تعكس تغييرا في موقف الدول العربية تجاه إسرائيل".

وأضاف أن المعارضين للاتفاقية "يحذون حذو إيران وحماس وحزب الله والسلطة الفلسطينية"، معربا عن استغرابه لتصويت نواب في الكنيست ضد هذه الاتفاقية.