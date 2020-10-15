مصرع مواطن بحادث سير شرقي نابلس

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 42 عامًا مصرعه مساء الخميس، وأصيب آخرون بحادث سير وقع بقرية النصارية شرقي نابلس.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفتي العمليات في شرطة محافظة طوباس ونابلس تلقتا بلاغين عن حادث سير وقع في بلدة النصارية شرقي نابلس.

وقال: "على الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان الحادث وباشروا التحقيق بظروفه".

وأضاف أن مواطنًا لقي مصرعه بالحادث، ونُقل للمستشفى التركي بطوباس، فيما وصلت مشافي نابلس عدة إصابات متفاوتة.

وأكد أن الشرطة باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.