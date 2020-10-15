أبو هولي: لن نسمح بأن تكون قضية شعبنا وحقوقه المشروعة جسراً لبعض الدول العربية او موضع مساومة لتمرير مصالحها

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي ان السلام يبدأ من فلسطين من خلال قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ودون ذلك فلا يوجد سلام في المنطقة وما يروج له من اتفاقات سلام تطبيعية ما هو الا ذر الرماد في العيون .

جاءت اقوال أبو هولي خلال كلمته التي ألقاها في حفل تكريم وتوزيع مكرمة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على أوائل الثانوية العامة الأزهرية نظمته دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس في قاعة المرحوم هاني الشوا في جامعة الأزهر بمدينة غزة .

وحضر الحفل قيادات وشخصيات وطنية وأعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، ورؤساء أعضاء اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة ، ولفيف من المدراء والعاملين في السلك التعليمي وأهالي الطلبة المتفوقين وبمشاركة عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين د. علي النجار ورئيس جامعة الأزهر في غزة د.أحمد التيان .

وشدد أبو هولي بأن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوفي الايدي امام هرولة التطبيع ولن نسمح في أي حل من الاحوال أن تكون قضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة جسراً لبعض الدول العربية او موضع مساومة لتمرير مصالحها او معالجة ازماتها المالية والاقتصادية أو تسوية ديونها .

واكد بان القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل مهما اشتدت عليهما الضغوط بالتوطين والوطن البديل للاجئين الفلسطينيين ولن تقبلا بصفقة القرن .

واكد بأن الوحدة الوطنية سبيلنا الوحيد لمواجهة الصعاب والتحديات التي تواجهنا وتشكل سدّاً منيعاً بالتصدي للمخاطر المحدقة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية .