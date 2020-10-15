الشرطه تكشف ملابسات قضية سرقة 3 منازل في بيت لحم.

وطن: كشفت الشرطة، اليوم الخميس، ملابسات قضية سرقة 3 منازل في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم.

وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه انه من خلال شكاوى وصلت لفرع المباحث العامة بشرطة بيت لحم من اشخاص مفادها قيام مجهول بسرقة مبالغ نقديه من منازلهم. على الفور بدأت المباحث العامه بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة الكاميرات وبالتعاون مع مركز شرطه بيت جالا ومركز شرطه تقوع وعليه تم الاشتباه بأحد الاشخاص من سكان المحافظة حيث تم تحديد موقعه و إلقاء القبض عليه.

وأكدت انه تم إحضار المشتبه به لمديرية الشرطه وتحويله إلى قسم التحقيق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونيه بحقه حسب الأصول.