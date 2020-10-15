شاهد | وفد عُماني في باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

رام الله-وطن: أكدّت مصادر خاصة من داخل المسجد الأقصى، مساء الخميس، قيام وفد من سلطنة عُمان بزيارة تطبيعية للمسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

وأكدّت المصادر لـوطن، أن هذه الزيارة التطبيعية هي الأولى لوفد عماني للمسجد الأقصى.

وتجوّل أفراد الوفد العُماني داخل باحات الأقصى، بزي عادي مختلف عن الزي العُماني التقليدي، لإخفاء هويتهم.

وشوهد في صورة التقطها مقدسيون، عناصر من شرطة الاحتلال تقف بجانب أحد أفراد الوفد لحمايته.

وسمع في فيديو آخر، حصلت عليه وطن، أصوات لمقدسيين يستنكرون هذه الزيارة التطبيعية.