"الخارجية" تدعو المواطنين والطلبة غير المسجلين لديها لرحلتي القاهرة للتسجيل فورا

وطن: دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الطلبة والمواطنين الذين لم يسجلوا في الوزارة، وقاموا بشراء تذاكر سفر على متن رحلتي الملكية يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، والمتجهتين الى القاهرة، لضرورة التسجيل على الرابط التالي http://www.mofa.pna.ps/evacuation.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك للتسهيل عليهم، ومحاولة تقديم المساعدة لهم، وتمكينهم من السفر في حال الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك لمرة واحدة وبشكل استثنائي.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يبدأ في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم الخميس، ويغلق في تمام الساعة التاسعة ليلا.

وكانت الوزارة أعلنت أنه لا تغيير على آلية سفر الطلبة والمواطنين للالتحاق بدراستهم وأعمالهم واسرهم، والقائم على أساس التنسيق المشترك والكامل بين وزارتي الخارجية والمغتربين الفلسطينية والاردنية، ما يعني أن أي مواطن أو طالب لن يتمكن من السفر دون حصوله على الموافقات المسبقة اللازمة.