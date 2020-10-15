محمد عسّاف يرد على قرار الاحتلال: "بقلبي يا بلادي"

وطن: علق الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر صفحته الرسمية على "تويتر" على نبأ قيام دولة الاحتلال بسحب تصريح الدخول الخاص به الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وكتب عسّاف رداً على قرار الاحتلال: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية هو استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها شعبي".

وأضاف: "لن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أي شيْ...بقلبي يا بلادي".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، عن عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، قوله إن القرار بسحب تصريح الدخول من عساف جاء "إثر الكشف عن مقاطع فيديو، يدعو فيها إلى النضال ضد إسرائيل".

وقال ديختر: "سنعمل بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، من أجل دراسة كيف يمكن منع عساف من مواصلة أنشطته التحريضية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار "جاء بعد عدة أشهر، عمل خلالها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط، على فضح أنشطة محمد عساف".

وقالت: "كجزء من عمله، كشف بادين عن مقاطع فيديو يظهر فيها عساف وهو يشجع النشاط الإرهابي، ويمتدح الشهداء، ويدعو إلى الكفاح المسلح في دولة إسرائيل".

وأشار ديختر إلى أن عساف سيمنع من المرور من الأراضي الفلسطينية، إلى "إسرائيل"!

وقال: "على الرغم من أن إسرائيل لا تستطيع منع عساف من دخول الضفة الغربية، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، إلا أن الدولة تعمل مع وكالة أونروا، لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية".

