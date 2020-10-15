إجراء قرعة دوري المحترفين والدرجة الأولى للموسم الكروي 2020/2021

وطن: سحب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الخميس، في مقر الأكاديمية الوطنية الفلسطينية للرياضة (بلاتر) بالبيرة، قرعة دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" للموسم 2020/2021 بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، ورؤساء الأندية المشاركة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وقال الرجوب: آمل خلال هذا اللقاء الذي يتمثل في إجراء قرعة دوري المحترفين والاحتراف الجزئي في ظل الظروف الحالية التي يعيشها شعبنا والتي تشهد حصاراً وأزمة يعاني منها الجميع، أن نكون في الأسرة الرياضية وتحديداً في اتحاد كرة القدم أكثر إدراكاً للأزمة.

وأضاف: إن مواجهة هذه الأزمة يجب أن يرتكز على فهمنا أولاً وانتمائنا الوطني ثانياً وإرادتنا الصادقة ثالثاً، وذلك من أجل التغلب على كافة المصاعب الموجودة والتي أهمها الجانب المالي والإداري والإعلامي.

وأوضح الرجوب أن هناك الكثير من القضايا التي يجب التوافق عليها، لاسيما عقب ما حصل خلال الفترة الماضية من مخرجات اجتماع الجمعية العمومية (التاسع)، وتعديل اللوائح والقوانين والأنظمة، ووجود محكمة رياضية لأول مرة في تاريخ الرياضة الفلسطينية، واستكمال الدوري وفق البروتوكول الصحي وقوانين الاتحادين القاري والدولي، مشيراً إلى أن كافة هذه المسائل تحتم على أسرة كرة القدم دخول الموسم الجديد وإنهائه بتنافس رياضي شريف وأخلاقي.

وأكد الرجوب أن منافسات دوري المحترفين والاحتراف الجزئي التي ستنطلق في الـ30 من الشهر الجاري، ستقام على ثلاثة ملاعب هي هواري بو مدين في دورا وفيصل الحسيني بالرام والجامعة العربية الأميركية في جنين، وذلك بدون حضور جماهيري ووفق بروتوكول صحي وتنظيمي صارم من قبل الاتحاد بما يضمن سلامة كافة عناصر اللعبة.

وشدد الرجوب على أن الاتحاد سيعمل على جدولة المباريات وتوزيع الحكام والمراقبين بطريقة آمنة وعادلة تراعي مصلحة جميع الفرق المشاركة.

وجدد رئيس اتحاد كرة القدم تأكيده ضرورة وجود إدارة سليمة ورؤية استراتيجية في جميع الأندية على كافة المستويات بما يتوافق مع متطلبات الاتحادين الوطني والقاري وبما يخدم مصلحة هذه الأندية ومصلحة الرياضة الفلسطينية عموماً.

وأوضح الرجوب في ختام حديثه أنه رغم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد، سيتم صرف مساعدات مالية للأندية في مختلف الدرجات كدعم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

من ناحية أخرى، استعرض مدير دائرة المسابقات بالاتحاد علي جبريل أهم التعليمات الخاصة بانطلاق الموسم الكروي الجديد، مؤكداً أنه تم توزيع التعميمين التنظيمي والطبي على كافة الأندية، وأنه سيتم أيضاً عقد ورشة عمل من قبل الاتحاد بحضور أطباء وأخصائي العلاج الطبيعي في الأندية من أجل وضعهم في آخر التطورات.

وفيما يلي قرعة الأسبوع الأول لدوري المحترفين والدرجة الأولى، بينما سيتم نشر الجدولة الكاملة لمرحلة الذهاب خلال الأسبوع القادم: