البرغوثي: غانتس تابع نتنياهو الصغير و إسرائيل تمد يد الاستيطان والاحتلال والقمع وليس يد السلام

وطن: وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تصريحات غانتس أن " إسرائيل تمد يد السلام للفلسطينيين " بأنها نموذج للكذب والخداع الذي يكرره نتنياهو الذي يصر غانتس على أن يكون التابع الصغير له.

وقال ما يراه الفلسطينيون على أرض الواقع هو يد الاستعمار الاستيطاني و القمع و التنكيل و إحتلال تحول إلى أبشع منظومة للفصل والتمييز العنصري.

وأضاف البرغوثي أن ما تفوه به نتنياهو في الكنيست من تفاخر وقح ومن تهديدات بسحق الفلسطينيين بالقوة مردود عليه، ولو قرأ تاريخ الطغاة في العالم وتاريخ أسلافه من بن غوريون وشارون إلى باراك سيدرك أن جبروته لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا تصميمه على نيل الحرية والكرامة ، "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".