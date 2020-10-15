الصالحي ردا على نتنياهو: الشعب الفلسطيني لن ينخدع بالرواية العنصرية لدولة الاحتلال

وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أنه مهما كانت الظروف صعبة أمام شعبنا ومهما كان حجم الخذلان الرسمي العربي والعجز والتهاون الدولي فإن أوهام نتنياهو باعتراف الشعب الفلسطيني بخديعة الرواية العنصرية لدولة الاحتلال سيظل وهما.

وقال الصالحي رداً على تتفاخر بالتطبيع الرسمي مع أنظمة الخليج واستخدامه في تهديد الفلسطينيين: إن الحقيقة الساطعة هي أن "إسرائيل" وليدة الاحتلال الكولونيالي العنصري ووليدة دعم ومصالح الإمبريالية العالمية ولا علاقة لكل ذلك بحقوق قومية (مزعومة).

وأضاف: مهما بلغت عنجهية الاحتلال وغطرسته وقوته فإن اعتراف العالم كله لا يعوضهم، كما يظهر حاجتهم لهذا الاعتراف الذي لن يحصلوا عليه من شعبنا الفلسطيني.