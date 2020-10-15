الإغاثة الزراعية تكرم مزارعاً في سلفيت

سلفيت- وطن: بمشاركة محافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل و رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م . حسام ابو فارس و مدير عام الإغاثة الزراعية أ.منجد أبو جيش و طاقم الإغاثة الزراعية، تم تكريم المزارع سامي رداد و تقديم آلة قطف زيتون له، وذلك تقديرا له على تشبثه في أرضه و عدم تركه لها برغم ما يتعرض له من مضايقات واعتداءات متكررة من جنود الاحتلال و مستوطنيه .

و أكد رئيس مجلس الإدارة الزراعية م . حسام أبو فارس على أن الإغاثة الزراعية تولي محافظا سلفيت اهتماما بالغا نظرا لحجم الهجمة الاستيطانية الكبيرة التي تتعرض لها، و أن المؤسسة ستبقى تعمل في محافظة سلفيت و تنفذ فيها أنشطة الاستصلاح و شق الطرق الزراعية و حملات مختلفة بهدف تعزيز صمود المزارع على ارضه و عدم تركه وحيدا في مواجهة السياسات الاحتلالية و الاستيطانية .

من جانبه شكر محافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل الإغاثة الزراعية على هذه اللفتة التي تمثلت بتكريم المزارع بالإضافة لإشراك المحافظة في هذا النشاط الوطني الذي يؤكد على عمق انتماء الإغاثة الزراعية لهذا الوطن و مزارعيه .

بدوره أطلع مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد ابو جيش المحافظ على اهم النشاطات التي تنفذها الإغاثة الزراعية لدعم المزارعين في مختلف محافظات الوطن، وخاصة في موسم الزيتون، مؤكدا على استمرار التعاون المشترك مع المحافظة والعمل على دراسة احتياجات الهيئات المحلية من المشاريع وابرزها استصلاح الاراضي الزراعية وخاصة في مناطق (ج) بالاضافة الى العديد من المشاريع الاخرى التي تهم المزارع الفلسطيني .

كما أشرف وفد الإغاثة الزراعية على حملة رش و تعقيم لمرافق بلدة دير استيا، حيث تم العمل على تعقيم مبنى بلدية ديراستيا و مدرسة بنات ديراستيا الثانوية و الشوارع المحيطة بها ، كما تم تسليم رئيس بلدية ديراستيا السيد سعيد زيدان و مديرة مدرسة بنات ديراستيا السيدة رندة سعادة كمامات و معقمات من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا في البلدة .

واطلع وفد الإغاثة الزراعية على احتياجات البلدة و المدرسة من خلال مداخلات قام بتقديمها كل من رئيس البلدية السيد سعيد زيدان و مديرة المدرسة السيدة رندة سعادة على احتياجات البلدة و المدرسة من أجل تنفيذ نشاطات من قبل الإغاثة الزراعية فيها، و اللذان بدورهما قدما الشكر للإغاثة الزراعية على مواد التعقيم خصوصا وأن البلدة تشهد انتشارا كبيرا لفايروس كورونا المستجد فيها .

وفي ختام الجولة توجه الوفد لبلدة سرطة، حيث زار مجلس قروي سرطة التي مثلها رئيس المجلس السيد عادل صلاح و اعضاء من المجلس ، كما تم تنظيم حملة لرش و تعقيم مرافق البلدية ومرافق مدرسة سرطة الاساسية المختلطة و توزيع مواد معقمة و كمامات واقية على الطلاب و الهيئة التدريسية .

و يشار الى ان الإغاثة الزراعية تولي محافظة سلفيت اهتماما خاصا نظرا للهجمة الاستيطانية فيها، حيث تعمل المؤسسة على مشاريع شق و تأهيل الطرق الزراعية بالإضافة لمشاريع الاستصلاح ، وتركز الاغاثة الزراعية خلال عملها في المواقع و البلدات المختلفة في محافظة سلفيت على دعم تشكيل لجان الحماية المجتمعية التي تعمل على حماية مجتمعاتها من مخاطر الكوارث و رصد و توثيق الانتهاكات .