الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة و 442 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 72 عاما من جنين ومواطنة 92 عاماً ومواطن 86 عاماً من طولكرم، ومواطنتان 65 عاما و36 عاماً من دورا ومخيم الفوار بمحافظة الخليل ومواطنة 62 عاماً من بديا بسلفيت، ومواطن 73 عاماً من رام الله، ومواطن 56 عاماً من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 201 حالة في المحافظات الشمالية (63 الخليل، 32 جنين، 46 طولكرم، 8 قلقيلية، 2 سلفيت، 16 نابلس، 30 رام الله والبيرة، طوباس 4 ) إضافة إلى 80 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (75)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (28)، أريحا والأغوار (20)، سلفيت (5)، طوباس (6)، طولكرم (47)، قطاع غزة (81)، ضواحي القدس (11).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.