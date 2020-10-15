قضاة يتقدمون بشكوى ضد رئيس مجلس القضاء الانتقالي بسبب "منعهم من تنظيم مؤتمر صحفي وحضور جلسات المحكمة".. ورئيس المجلس لوطن: لا أصادر حقهم بالشكوى لكن هذه مناكفة لن توصلهم لنتيجة

رام الله - وطن: علمت وطن أن العديد من القضاة المنتدبين تقدموا بشكوى جزائية ضد رئيس مجلس القضاء الانتقالي عيسى ابو شرار بسبب منعهم من تنظيم مؤتمر صحفي وحضور جلسات المحكمة العليا.

وتضمنت الشكوى التي وصلت وطن نسخة منها أن "المستشار عيسى أبو شرار وهو المشتكى ضده، ويعمل رئيساً للمحكمة العليا، ورئيسا للمجلس القضائي الانتقالي بحكم الأمر الواقع، وهو المسؤول عن أمن المحكمة وعن حسن انتظام سير العمل بها وهو المخول بحكم القانون بإصدار التعليمات لشرطة المحكمة، وأن المشتكين تقدموا منذ شهور بطعون لدى المحكمة العليا المختصة بنظر طعون القضاة ضد قرارات صادرة عن المشتكى ضده"، على حد قولهم.

وفي الشكوى ورد ايضا "بتاريخ 7/9/2020 توجه المشتكون إلى مبنى المحكمة العليا لحضور جلسات مقررة من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة من قبل المشتكين ضد قرارات المشتكى ضده، وقد تفاجأ المشتكون بمنعهم من قبل شرطة المحكمة التي تعمل تحت إمرة المشتكى ضده من دخول المبنى وحضور الجلسات وتم السماح لكافة المتقاضين بالدخول باستثناء المشتكين".

وجاء في الشكوى أن "الوقائع المسندة للمشتكى ضده تشكل جرائم موصوفة في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وفقاً للتالي":

أ‌- جريمة المتاجرة بالنفوذ خلافاً لأحكام المادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بأن قام باستخدام نفوذه كرئيس للمحكمة العليا بجر منفعة ومزية له بمنع المشتكين من حضور جلسات المقاضاة المقامة ضده من قبلهم والمشتملة على مطالب تعويضات مالية.

ب‌- جريمة إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بأن قام باستخدام سلطاته على نحو مخالف للقانون بمنع المشتكين من دخول مبنى المحكمة العليا متعمداً الحصول على مزية غير مستحقة له بتعطيل جلسات المحكمة العليا المقامة ضده.

ت‌- جريمة المحسوبية والمحاباة خلافاً لأحكام المادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بان قام بمنع المشتكين من دخول مبنى المحكمة العليا وحضور جلسات المحكمة العليا لأسباب غير مهنية ألحقت الضرر في المركز القانوني للمشتكين في مواجهة المطعون ضدهم.

ث‌- جريمة تضارب المصالح خلافاً لأحكام المادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بقيامه بمنع القضاة من حضور جلسات المحكمة العليا المقامة ضده تحقيقاً لمصلحته الشخصية.

ج‌- جريمة إعاقة سير العدالة خلافاً لأحكام المادة 1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بأن أمر باستخدام القوة البدنية والترهيب لمنع القضاة من حضور جلسات المحكمة بقصد تعطيل سير عمل المحكمة العليا في الطعون المقامة ضده.

ح‌- جريمة التهاون في واجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 138 من قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1960 بدلالة المادة 1 قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بأن قام بالتهاون في واجبه من تمكين المشتكين من دخول جلسات المحكمة العليا وحرمانهم من حق التقاضي المكفول دستورياً.

بدوره، قال فاتح حمارشة، أمين سر جمعية نادي القضاة، لوطن، إن الشكوى الجزائية تتعلق باستغلال السلطة والنفوذ من رئيس المحكمة العليا، ومنع قضاة بالقوة من دخول المحكمة لإقامة دعاوى ضده.

وبين أن هناك مخالفات قانونية تتعلق باستغلال السلطة والنفوذ.

ولفت أن الشكوى هي نتيجة حالة النزيف والتدهور الحاصلة في القضاء، حيث "أصبح مجلس القضاء الأعلى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية والمتحدث الرسمي باسمها بمواجهة القضاة"، على حد قوله.

وشدد على ضرورة الاستجابة لمطالب نادي القضاة ونقابة المحامين وإنهاء عمل المجلس الانتقالي باعتباره غير شرعي لوقف النزيف الحاصل في القضاء.

وقال إنه يجب رفع حالة الترهيب التي يعيشها القضاة جراء الصلاحيات غير الدستورية التي يملكها مجلس القضاء، وأن على السلطة التنفيذية التراجع عن انشاء المجلس الانتقالي، والاستجابة لمطالب تشكيل المجلس الطبيعي.

وتابع "تقدمنا لجهات إنفاذ القانون بالشكوى ونأمل التعاطي معها جديا، وأن تقوم تلك الجهات بواجبها الذي يفرضه القانون عليها حسب الأصول، مع ضرورة محاكمة عادلة لرئيس مجلس القضاء الأعلى".

بدوره، قال عيسى ابو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، أن من حق القضاة رفع الشكوى وأنه سبق لهم ان قدموا شكوى للنائب العام ضده.

وأضاف لوطن "لا أصادر حقا لأي مواطن في تقديم الشكوى، ولكن أرى أن ما يقومون به هو من قبيل المناكفة التي لن توصلهم إلى نتيجة".

وتابع "القضاة المنتدبون هم 20 قاضيا، وأنا ضميري ارتاح باتخاذ القرار بحقهم، لأنه بنظري ونظر جزء مهم من الرأي العام أنهم غير صالحين في القضاء بسبب عدم صلاحية البعض، لأسباب تتعلق بسلوكهم أو تطوير قدراتهم العلمية".

وأوضح أبو شرار "لا أستطيع منع أحد من تنظيم مؤتمر صحفي ولا من دخول المحكمة ولم أفعل ذلك، القضاة غير ممنوعين من حضور المحاكمات، لكن ربما الإجراءات الوقائية التي تفرضها وزارة الصحة تتطلب تحديد عدد الحضور لتطبيق البروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا".

وفي 7 أيلول الماضي، منعت الأجهزة الأمنية، القضاة والمحامين من تنظيم وقفه ومؤتمر صحفي في مجمع المحاكم بمدينة البيرة للمطالبة بإصلاح القضاء وحل المجلس الانتقالي واعادة ما أسموه "الحياة الدستورية" للقضاء الفلسطيني عبر تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم. للمزيد اضغط هنا

وفي 14 أيلول، قال أبو شرار خلال استضافته ببرنامج "عدل" عبر شبكة وطن الإعلامية بأن "الذي أصدر أوامر بحظر اعتصام القضاة المنتدبين أمام مجمع محاكم رام الله هو الرئيس عباس".. للمزيد اضغط هنا