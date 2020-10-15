نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 24 مواطناً من الضفة بينهم 12 فتى من بلدة العيساوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (24) مواطناً من الضفة، بينهم (12) فتى من بلدة العيساوية في القدس، التي تشهد حملات اعتقال مكثفة وممنهجة هي الأعلى نسبة في القدس، منذ منتصف 2019م.

وبيّن نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة العيساوية كلاً من: مجد محمود، ومحمد خليل كليب، أحمد ناصر محيسن، وقيس مصطفى، ونور محيسن، وعبد الله أبو عصب، ومصعب محيسن، ونديم الصفد، وحسن جمجوم، وآدم مصطفى، ومحمد درويش، ويوسف درويش، وجميعهم تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ومن بلدة كوبر في رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال مواطنين هما: ميلاد توفيق البرغوثي، و نبوغ نجم البرغوثي.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة سبسطية في نابلس وهما: أيهم عقل، وشاهد كايد، وأفرج عن مواطنين آخرين بعد احتجازهما في بلدة بيت دجن وهما: برهان إسماعيل، وحازم حنني.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من قلقيلية بينهما شقيقان وهم: منتصر عبد الله زماري، ومحمد رشيد رضوان (33 عاماً) وشقيقه عصام (31 عاماً)، وثلاثة مواطنين من بيت لحم وهما: أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، ومحمد عواد عواد، ومواطنين من سلفيت وهما: يحيى عبد الفتاح الأسعد، وسالم محمد أبو يعقوب.