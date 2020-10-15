الاحتلال يمنع دخول الفنان محمد عساف الى الداخل المحتل بتهمة "التحريض"

وطن: قال نائب إسرائيلي، إن حكومة الاحتلال قررت سحب تصريح الدخول الى الداخل المحتل الخاص بالفنان محمد ، الذي كانت قد منحته للفنان عساف، بداعي "التحريض" عليها.

وحصل عساف، على التصريح بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ولم تعلق وكالة "أونروا" على قرار الاحتلال.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية ، الخميس، عن عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، قوله إن القرار بسحب تصريح الدخول الى الداخل المحتل من عساف جاء "إثر الكشف عن مقاطع فيديو، يدعو فيها إلى النضال ضد إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار "جاء بعد عدة أشهر، عمل خلالها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط، على فضح أنشطة محمد عساف".

وقالت: "كجزء من عمله، كشف بادين عن مقاطع فيديو يظهر فيها عساف وهو يشجع ويمتدح الشهداء، ويدعو إلى الكفاح المسلح "

وأشار ديختر إلى أن عساف سيمنع من المرور من الأراضي الفلسطينية، إلى الداخل المحتل.

وقال ديختر: "على الرغم من أن إسرائيل لا تستطيع منع عساف من دخول الضفة الغربية، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، إلا أن اسرائيل تعمل مع وكالة أونروا، لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية".

وبرز نجم عساف، بعد أن فاز في إحدى المسابقات العربية الشهيرة للأغاني.

ومنذ سنوات يقيم عساف في الإمارات العربية المتحدة.

وقال ديختر: "يتم فحص إمكانية العمل مع الإمارات العربية المتحدة، من أجل دراسة كيف يمكن منع عساف من مواصلة أنشطته التحريضية".

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