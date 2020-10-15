ترامب يهاجم "فيسبوك" و"تويتر" بسبب بايدن

وطن: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بحذف مقال نشرته صحيفة "نيويورك بوست" عن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر.

وغرد ترامب عبر تويتر: "فظيع للغاية أن فيسبوك وتويتر حذفا قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ"دخان المسدس"، المتعلقة بمنافسي جو بايدن وابنه هانتر على واشنطن بوست".

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى إلى رؤسائه بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز عام 2019، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حول إساءة استخدام ترامب لسلطته.

وخلال المكالمة، طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق حول نشاط هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، في أوكرانيا.

وكان هانتر بايدن عضوا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانيا، حين كان والده نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

(سبوتنيك)