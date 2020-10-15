60 أسيرًا يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اليوم

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن نحو 60 أسيراً في سجون الاحتلال، شرعوا، اليوم الخميس، في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال المستشار الاعلامي للهيئة حسن عبد ربه ، إن أسرى حركتي "فتح" و"الجبهة الشعبية"، شرعوا اليوم بالإضراب في عدة معتقلات، وذلك احتجاجا على استمرار إدارة السجون بعزل ثلاثة أسرى من قيادات الحركة الأسيرة، وهم وائل الجاغوب، وحاتم القواسمي، وعمر خرواط، ولفت الى أن هذا الإضراب جاء في ظل فشل الحوارات السابقة.

وكان نحو 30 أسيرًا قد شرعوا أمس الأول في إضراب عن الطعام لذات الأسباب، وتضامنا مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 81 على التوالي.

وقال عبد ربه إن هذه الخطوات كلها تأتي ضمن برنامج نضالي سيستمر خلال المرحلة المقبلة، من خلال دخول دفعات جديدة من الأسرى في هذه الإضرابات.

وأكد على أن وحدة الموقف للحركة الأسيرة تعد غاية في الأهمية في الدفاع عن حقوقها وكرامتها، إضافة للالتفاف الجماهيري واستمراريته، بالتزامن مع الجهود القانونية والسياسة والاعلامية، والتي بإمكانها تحقيق الأهداف المرجوة للأسرى.

(وفا)