محافظ جنين: وفاة مواطن وتسجيل 28 إصابة جديدة بفايروس كورونا

رام الله - وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وفاة مواطن (72 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو من نزلاء بيت المسنين في جنين وكان يعاني من أمراض الضغط وآثار جلطة دماغية سابقة.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة إلى 13 منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح يوم الخميس فقد سجلت 28 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، من بينها 12 إصابة في مدينة جنين، 4 في يعبد و3 في مخيم جنين، فيما سجلت 32 حالة شفاء جديدة.