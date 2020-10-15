الاحتلال يعتقل مواطنين من سبسطية ومستوطنون يسرقون ثمار زيتون من أراضيها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة سبسطية غرب نابلس، واعتقلت مواطنين اثنين من سكانها، بينما أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من أراضيها.

وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزل المواطن أيهم ناهض عقل واعتدت عليه بالضرب وخربت محتويات منزله، واعتقلته.

كما اعتقلت الشاب شاهد عرفات من البلدة واقتادته الى مستوطنة شافيه شمرون.

في سياق آخر، قال عازم إن مجموعة من المستوطنين قامت بسرقة ثمار الزيتون من أراضي تعود للمواطن مجد شحادة من سبسطية.

(وفا)