وطن الأخبار فلسطيني

اسعار صرف العملات

15.10.2020 07:14 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:

الدولار: 3.36

الدينار: 4.68

اليورو: 3.90

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