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فلسطيني
60 أسيراً من الجبهة الشعبية يشرعون غدا بإضراب عن الطعام
إعلام النفط والغاز .. ترويج للتطبيع وكي الوعي العربي
رام الله | مشاركون في مسيرة تضامنية مع الأسير الأخرس لـوطن: الاحتلال يحاول كسر إرادته وندعو لهبة شاملة ضد الاعتقال الاداري
الهيئة المستقلة لـوطن: نجمع الافادات والشكاوى حول فض الاعتصام في الصليب الأحمر وسنصدر تقريرنا حول ذلك .. الأسير المحرر خضر عدنان يوضح لوطن ماذا جرى مع المعتصمين
اسعار صرف العملات
مباشر شد حيلك يا وطن مع ريم العمري | شركة كهرباء القدس تحذر مشتركيها من التعامل مع أي جهة خارجية لتحصيل الديون المزيد مع ضيفنا م. صلاح علقم مساعد نائب المدير العام للشؤون الفنية ويوسف حرب وكيل وزارة الداخلية | على مدار سنوات "فاتن" تلعب دوراً كبيراً في مجال العمل ...
"الهيمنة على الحشائش"...معرض لإعادة علاقة الفلسطينيين بالموروث الثقافي الخاص بالطبيعية
الخارجية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا
عون يؤجل المشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد أسبوعاً
إغلاق دائرة الطابو بنابلس مؤقتًا بعد ثبوت إصابة بفيروس كورونا
العراق: وفيات كورونا تسجل 10 آلاف حالة
تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستين وشعبة صفية بسبب فيروس "كورونا"
الأسير إسماعيل عارف يخضع لعملية جراحية لاستئصال إحدى كليتيه
اتحاد المعلمين يطالب رئيس الوزراء بوضع خطة والحديث بصراحة مع الموظفين تجاه أزمة الرواتب ورفع الحد الأدنى للصرف إلى 2500 شيقل
ائتلاف أمان يؤكد على أهمية إصدار قانون اتصالات عصري ويرفض هيمنة الحكومة على تشكيل مجلس هيئة تنظيم الاتصالات لتعارضها مع مفهوم الشراكة
اسعار صرف العملات
15.10.2020
07:14 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الخميس كما يلي:
الدولار: 3.36
الدينار: 4.68
اليورو: 3.90
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