عون يؤجل المشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد أسبوعاً

وطن: قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون أرجأ لمدة أسبوع مشاورات التكتلات النيابية لاختيار رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وأضافت الرئاسة أن عون كان من المقرر أن يجري المشاورات غداً الخميس، لكنه أرجأها أسبوعاً إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية" لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.

وقال مكتب نبيه بري، رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، في بيان أصدره بعد دقائق من إعلان الرئاسة، إن بري يًعارض أي تأجيل للمشاورات.