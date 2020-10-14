إغلاق دائرة الطابو بنابلس مؤقتًا بعد ثبوت إصابة بفيروس كورونا

وطن: قررت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس اليوم إغلاق دائرة الأراضي -الطابو بشكل مؤقت وذلك بعد ثبوت إصابة بين أحد الموظفين بفيروس كوفيد-19 "كورونا". وقد ‏وجاء القرار بهدف إجراء التعقيم لمقر الدائرة وحصر المخالطين المحتملين.

‏وجددت لجنة الطوارئ رسالتها لعموم المواطنين باتخاذ تدابير الوقاية ومن ضمنها ارتداء الكمامة في أماكن العمل، وكذلك تجنب التجمعات والأماكن المغلقة أوالمكتظة.

كما أكدت على ضرورة التزام القائمين على المنشآت التجارية والمحلات على اختلاف تخصصاتها بالتشديد على العاملين فيها بالالتزام بالبروتوكول المعتمد وذلك تحت طائلة المسؤولية.

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