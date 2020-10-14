اتحاد المعلمين يطالب رئيس الوزراء بوضع خطة والحديث بصراحة مع الموظفين تجاه أزمة الرواتب ورفع الحد الأدنى للصرف إلى 2500 شيقل

وطن: طالب اتحاد المعلمين رئيس الوزراء بوضع خطة والحديث بصراحة مع الموظفين تجاه أزمة الرواتب، وإذا لم تتمكن الحكومة من صرف راتب كامل أن ترفع الحد الأدنى للصرف إلى 2500 وتحدد الأعلى بـ4000.

وطالب في بيان صدر عنه مساء اليوم الاربعاء، بالايعاز لسلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي لاعطاء تعليماتهم لشركة الكهرباء لشحن رصيد كهرباء للمعلمين بالسالب لحين انتهاء الازمة.

والايعاز الى وزارة الاتصالات للعمل مع شركة الاتصالات لعدم فصل الخدمة نتيجة عدم التسديد وايقاف التسديد الاني لحين انتهاء الازمة.

والايعاز لوزير التربية والتعليم للعمل مع الجامعات لجدولة الاقساط المستحقة على ابناء المعلمين على اربع دفعات.

والايعاز لسلطة النقد للاستمرار بتوجيهات البنوك لعدم خصم الدفعات المستحقة للقروض لحين انتهاء الازمة.

والايعاز لوزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى لايقاف المتابعات القانونية بخصوص الشيكات الراجعة للمعلمين.

وطالب بطمأنة الموظفين بأن مستحقاتهم سيتم صرفها دفعة واحدة حين انتهاء الازمة.